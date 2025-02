Feedpress.me - Nonostante gossip e defezioni... "Tutta l'Italia" canta Sanremo

Mancano pochi giorni all’apertura della filiale ligure di Temptation island, kermesse paramusicale abbinata al Fanta, nella quale non conta chima chi prima se l’èta con i giornali. Per questo, visto l’andazzo del, che giustificava la sigla ufficiosa «Ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me» , si è decisa la prematura messa in quiescenza dello stacchetto.