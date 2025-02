Lanazione.it - Nonno Ciro, volontario a 94 anni: “Non posso stare senza far niente, e sono felice”

Viareggio, 7 febbraio 2025 – Tutte le mattine si alza presto ed è alla guida del furgone della Caritas affiancato, a seconda dei turni, da Riccardo e Giorgio, volontari anche loro, e va in giro per la città raggiungendo anche Forte dei Marmi, per ritirare dalle panetterie il pane, dalle pasticcerie i dolci e nelle altre attività come l’ingrosso Raffaelli, gli alimenti necessari alla mensa di Sant’Antonio.Andreozzi incarna il volontariato a tutto tondo, al servizio degli altri. Unche sulla carta di identità festeggerà 95il 26 novembre, ma per grinta, voglia di vivere, di donare il tempo agli altri, è un ragazzo con tanti sogni e progetti ancora da realizzare.Andreozzi,, per i più giovani, è una boccata di ossigeno per chi lo conosce, per l’impegno che dona quotidianamente nel panorama del volontariato locale.