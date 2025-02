Non ti permettere Grande Fratello Lorenzo attacca Stefania | Signorini si accorge e lo asfalta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella puntata deldel 6 febbraio 2025, si è acceso un vivace confronto traSpolverato eOrlando, scaturito dalle osservazioni dell’opinionista sulla relazione trae Shaila Gatta. La Orlando ha espresso preoccupazione per l’apparente sottomissione di Shaila nei confronti di, affermando: “Questa è una carezza che voglio farti perché hai aperto questocome donna libera”.>> “Sì, è tutto finto qua sotto”. Maria Teresa Ruta confessa: il suo segreto è uscito alLe dice ancora: “La libertà è anche quella di non farsi condizionare troppo da una persona che hai accanto. Questa libertà da parte tua non la hai”.non ha gradito tali osservazioni e ha risposto con tono deciso, interrompendo Shaila mentre tentava di replicare: “Devi fare questo gioco d’assi inutile e senza senso”.