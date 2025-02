Non sta convincendo i tifosi | Kvara arriva il colpo di scena da Parigi

Leggi su Spazionapoli.it

Com’è cominciata l’avventura di Khvichatskhelia con il Paris Saint Germain? Il georgiano non ha convinto i. Khvichatskhelia ha lasciato il segno in casa Napoli. L’ultimo Scudetto porta in calce anche la firma del calciatore georgiano, protagonista indiscusso al primo anno in Serie A. Cosi come l’ex numero 77 azzurro, anche Osimhen e gli altri componenti del gruppo sotto la guida di Luciano Spalletti, ma l’impatto avuto da Khvicha all’ombra del Vesuvio gli ha permesso di attirare l’attenzione di tanti top club europei.E cosi, dopo tre anni, l’addio al Napoli e l’approdo al Paris Saint Germain, squadra che ha deciso di scommettere in maniera importante sul georgiano. L’addio dial Napoli ha lasciato tanto amaro in bocca per inapoletani, mentre in quel distanno ora conoscendo in maniera approfondita quelle che sono le qualità dello stesso; certo, non con poche difficoltà di adattamento.