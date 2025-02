Ilfattoquotidiano.it - Non solo Salva Milano: nel Lazio la nuova legge urbanistica è un catalogo degli orrori

Si è finalmente aperto un dibattito su una proposta dinazionale battezzata “” che sanerebbe, diffondendola su tutto il territorio italiano, una praticadella città lombarda che ha consentito di trasformare immobili di un piano o due in grattacieli di 85 metri di altezza, fuori da qualsiasi pianificazione pubblica. Ma intanto sta passando in sordina un provvedimento devastante della Regioneche, con il sempiterno alibi della semplificazione normativa (e della rigenerazione e della limitazione del consumo di suolo!), prosegue sul solco della deregulation edilizia, moltiplicandone esponenzialmente le conseguenze che si abbatteranno sui territori, con danni irreversibili al paesaggio, all’ambiente e alla qualità della vita dei cittadini.La Proposta di171 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio” approvata dalla Giunta Rocca l’8 agosto 2024, che a breve arriverà al voto del Consiglio Regionale, è una sorta diche rievoca la stagione della Presidente Polverini, con la moltiplicazioneabbattimenti e ricostruzioni con aumento delle cubature, dei cambi di destinazione, la cancelne o la drastica riduzionespazi culturali convertiti in strutture commerciali, l’abbassamento delle tutele paesaggistiche e molto altro.