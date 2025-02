Anteprima24.it - Non solo Campania: caso Almasri, nessuna indagine della Cpi verso l’Italia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiISRAELE: COLPITI 2 SITI IN LIBANO, CONTENEVANO ARMI HEZBOLLAHTRUMP: GAZA AGLI USA DOPO LA GUERRA.INCONTRO CON PUTINL’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito “due siti militari in territorio libanese che contenevano armi di Hezbollah, in violazione dell’accordo di cessate il fuoco”. Nella sua dichiarazione trasmessa su X, l’esercito ha aggiunto che “continua a operare per eliminare ogni minaccia contro lo Stato di Israele”. Intanto, su Truth, Donald Trump rilancia la sua idea per il futuroStriscia. “Gaza verrebbe consegnata agli Stati Uniti da Israele al termine dei combattimenti. Gli Usa non avrebbero bisogno di soldati”. Per Netanyahu “un’idea straordinaria”. Trump, secondo fonti russe, potrebbe incontrare Vladimir Putin a febbraio o marzo.