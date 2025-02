Liberoquotidiano.it - Non si salva neppure il Lego: "È omofobo"

Con quella sua forma a incastro senza sfumature, e senza che del resto vi sia altro modo per incastrarlo, ilpuò essere considerato un plastico esempio di applicazione della cultura del patriarcato in un gioco per bambini. C'è una parte maschio e una femmina, non si scappa, non esistequeer, non esistono vie di mezzo altrimenti non funziona, non diverte, non serve a niente. Insomma qualora un bambino dovesse trovare un pezzo che per un motivo o per l'altro non si incastra con gli altri lo può solo buttare. Ergo non c'è niente di piùo anti-Lgtb del, niente di più profondamente tradizionalista e patriarcale.