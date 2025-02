Ilrestodelcarlino.it - Non si fermano i raid di furti in appartamento. Altri due colpi a segno: visti fuggire in due

Non si arresta lo sciame diin Vallesina. Topi diancora in azione: a finire nel mirino, stavolta, sono state almeno due abitazioni del territorio comunale di Monsano. I ladri, nella prima serata di martedì – intorno alle 20, in un orario in cui le famiglie rincasano – sarebbero riusciti a mettere aduenei pressi di via Fontanelle, prima di dileguarsi negli attimi successivi a bordo di un’auto. Un uomo, che si trovava all’aperto, avrebbe assistito soltanto alla fuga di due soggetti, che sarebbero statisalire a bordo di un mezzo e partire subito quando scoperti. Ad ogni modo la guardia resta altissima e gli episodi sarebbero già stati segnalati alle forze dell’ordine. Non è noto se i malviventi siano riusciti a portare via un bottino, che sarebbe ancora da quantificare.