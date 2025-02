Anteprima24.it - Non si fermano all’alt e scatta inseguimento, due arresti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoErano a bordo di uno scooter, uno dei due senza casco. E quando hanno i poliziotti gli hanno intimato l’alt sono scappati. Un lungo, durate il quale i due hanno colpito anche auto in sosta ed una moto di servizio. Per tutto questo la Polizia di Stato ha arrestato due tunisini di 22 e 29, con precedenti e irregolari sul territorio italiano: sono accusati di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione. Sono stati i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale durante il servizio di controllo del territorio, a notarli in corso Garibaldi. E’ da lì che è partito un lungodurante il quale il conducente dello scooter ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale. Entrambi i tunisini hanno opposto resistenza e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, sono stati bloccati.