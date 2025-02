Non sapete cosa ha fatto sono qui per sbugiardarla Grande Fratello scoop su Pamela | non se l’aspettava

Leggi su Caffeinamagazine.it

Giovedì 6 febbraio nuova puntata del. E questo significa nuovi scontri, nuove rivelazioni, nuovo eliminato e nuove nomination. Alfonso Signorini ha anche svelato la data della finale, oggetto in questi ultimi giorni di una marea di ipotesi e rumor: “Ogni volta entrate in paranoia quando io parlo del giro di boa ed entrate in confessionale a chiedere se il programma finirà a maggio o giugno. Allora stasera vi svelo quando finiremo”.“Ragazzi tranquilli che finiamo alla fine di marzo. Quindi sereni che manca ancora poco e ci siamo quasi, tra un mese e mezzo ci sarà la tanto attesa finale”, ha annunciato il conduttore. Per chi si fosse perso la diretta, è uscita al televoto – e per la seconda volta – Eva Grimaldi e in nomination dunque a rischio eliminazionefiniti Amanda, Iago,, Stefania e Zeudi.