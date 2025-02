Ilfattoquotidiano.it - “Non riesco più a camminare per il morbo di Parkinson”: Ozzy Osbourne preoccupato, ma ha annunciato la reunion con i Black Sabbath. Ce la farà?

Una notizia choc che ha allarmato i fan., nel suo programma’s Boneyard su SiriusXM, ha rivelato: “A causa deldiho problemi di deambulazione tali da non riuscire più a. Ma sapete cosa pensavo durante le feste? Che per quanto mi lamenti, sono ancora vivo. Se ci penso c’è gente che non ha fatto la metà delle cose che ho fatto io e che non è più qui”. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, dopo poco l’annuncio dellacon iSabbatah.Itornano a esibirsi dal vivo con “Back To The Beginnin” il concerto finale della loro carriera. La band metal più iconica di sempre salirà sul palco di Villa Park, a Birmingham, il 5 luglio prossimo con la formazione composta da, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward e il supporto, in apertura, di storici gruppi metal come Metallica, Slayer, Pantera, Gojira e altri.