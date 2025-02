Lanazione.it - Non è un paese per giovani. Maremma, under 30 ancora in calo, “Scarsa offerta formativa”

Grosseto, 7 febbraio 2025 – Lanon è unper. A dire il vero, da una ricerca fatta al Centro studi Cgia che prende in considerazione il decennio appena concluso (2014-2024), ildella presenza demografica registrata nella fascia tra 15 e 34 anni in provincia di Grosseto è piuttosto in linea con quella nazionale. Anzi, è addirittura migliore. Ma se ilregistrato nell’interoè del -5,8 per cento, va detto che a spingere in basso la media è ilconsistente registrato nel Mezzogiorno, che ha toccato il -14,7. La media della Toscana, invece, si attesta appena a -1,4 ed è sicuramente un dato molto più incoraggiante di quel -4,8 registrato in provincia di Grosseto. In riferimento al panorama regionale, si sono comportati peggio solo Arezzo (-6,6) e Massa Carrara (addirittura un -10,1).