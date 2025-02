Lanazione.it - Non è cambiato ancora nulla. Dopo il crollo altri morti e feriti: "Ora più ispettori del lavoro"

"Più sicurezza e più controlli: non si deve morire di".quasi un anno dalla strage di via Mariti, dove persero la vita cinque persone, secondo i sindacati c’ètanto da fare per garantire la sicurezza sui luoghi die fermare un trend sempre più drammatico. Il 2024, per Firenze, è stato un annus horribilis: 13.971 le denunce per infortunio, cresciute del 3,5% rispetto al 2023. In netto aumento anche gli incidenti mortali: dei 68 avvenuti in tutta la Toscana ben 28 (contro i 22 del 2023) si sono verificati nel territorio fiorentino. "I dati sono impietosi, sono un grido d’allarme sulla sicurezza sul. Sia a livello locale sia nazionale si regista un incremento degli infortuni sul. Firenze, poi, è stata teatro di due grandi tragedie: il cantiere edile per la realizzazione del supermercato e l’esplosione al deposito Eni" ricorda Daniele Battistini, segretario generale Feneal Uil Toscana.