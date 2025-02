Secoloditalia.it - «Non ci avete fatto niente»: FdI posta il sondaggio che riporta la sinistra alla realtà

Cresce il consenso per FdI e per tutti i partiti di maggioranza, cresce la fiducia nel governo e quella in Giorgia Meloni; calano, invece, il Pd ed Elly Schlein. L’ultimodi Tecnè per l’agenzia di stampa Dire è l’ennesima doccia gelata per l’opposizione, che ancora una volta misura il fallimento delle proprie strategie d’attacco all’esecutivo, l’ultima delle quali basata sul caso Almasri. Ilè stato rilanciato dal sito Sondaggi BiDi Media e poi dai social di FdI, con il commento «Non ci».Ilchela: cresce FdI, cala il PdNel dettaglio FdI arriva al 29,7%, guadagnando lo 0,2% rispettosettimana precedente e il 1,1% rispetto al 20 dicembre. Il Pd invece perde rispettivamente lo 0,2% e lo 0,9%, scendendo al 22,8%.