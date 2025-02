Tpi.it - Non abbandoniamo Goma

L’occupazione di, città capoluogo della provincia del Nord Kivu nell’est della Repubblica Democratica del Congo, sembra segnare la tomba definitiva del diritto internazionale. Iniziata nella notte del 26 gennaio scorso da parte delle milizie terroristiche M23, Afc (Alliance du Fleuve Congo) e delle forze armate ruandesi, ad oggi rappresenta il momento apicale del conflitto che dal 1996, e con 10 milioni di vittime, insanguina il territorio più ricco del pianeta in termini di risorse del sottosuolo. In tanti Paesi la società civile ha lanciato allarmi e appelli. Come quello della rete Insieme per la Pace in Congo: secondo il portavoce John Mpaliza, «oltre agli innumerevoli crimini di guerra perpetrati negli ultimi 30 anni, l’occupazione diè una vera e propria invasione del territorio congolese da parte del Ruanda in evidente violazione delle norme internazionali, quindi da condannare come quella della Russia in Ucraina».