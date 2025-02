Nomi delle slot due motivi per cui il Liverpool è più forte … e rivela come le tattiche della stampa sono diventate naturali

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-07 01:44:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Arneha detto che altri giochi rendono i suoi giocatori fisicamente più forti dopo aver prenotato un appuntamento in più nel loro programma affollato colpendo il Tottenham nella semifinaleCoppa EFL.Nella loro 37a partita in meno di sei mesi, i leaderPremier League hanno vinto 4-0 ad Anfield per sigillare una vittoria aggregata per 4-1 e hanno organizzato una finale contro il Newcastle allo stadio Wembley il 16 marzo.“Alcune persone pensano che tu ti stanchi ma, fintanto che lo gestisci bene, i giocatori diventeranno più forti giocando molte partite”, ha detto, identificando due fattori chiave nel suo inizio quasi perfetto per il suo mandato nella sua prima stagione in carica.