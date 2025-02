Bergamonews.it - Noemi: la sua ottava partecipazione a Sanremo con una canzone che narra di una dicotomia d’amore

Veronica Scopelliti, in arte conosciuta come, è nata il 25 gennaio 1982 a Roma.dà il via alla sua carriera da cantante nel 2003, ma raggiunge il grande pubblico nel 2008, data la suaad X-Factor.Nel 2010 vi è stata la sua prima apparizione al Festival sanremese nella categoria “Campioni”. Aveva portato il singolo “Per Tutta La Vita” ed era arrivata quarta.Nel 2012,è tornata con “Sono Solo Parole”, classificandosi terza.Nel 2014, l’artista si ripresenta con “Bagnati Dal Sole”, posizionandosi quarta.Nel 2016, l’artista torna sul palco con l’inedito “La Borsa Di Una Donna”, classificandosi.Nel 2018,è ricomparsa nuovamente in gara all’Ariston con “Non Smettere Mai Di Cercarmi” e, l’anno successivo, è stata presente in qualità di ospite nella serata cover.