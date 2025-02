Superguidatv.it - No Exit, la recensione del thriller

Darby Thorne, una giovane tossicodipendente ricoverata in un centro di recupero, viene a sapere che sua madre si trova in ospedale in gravi condizioni, dopo aver subito un aneurisma cerebrale. Sua sorella Devon le chiede di non andarla a trovare per via delle tensioni in famiglia dovute ai suoi problemi con la droga, ma Darby non ascolta nessuno e fugge di nascosto nel tentativo di raggiungere Salt Lake City in auto.La protagonista di Nodovrà fare i conti con una violenta bufera di neve, che la costringe a fermarsi in una stazione di servizio lungo la strada, dove incontra altri automobilisti rimasti lì bloccati per via delle estreme condizioni climatiche. Mentre cerca una zona dove il telefono abbia campo, scopre in un furgone posteggiato la presenza di una ragazzina legata e imbavagliata: chi l’avrà rapita e perché?No, la: senza via d’uscitaIl primo colpo di scena è relativo all’identità dell’effettivo rapitore, ma questa pista narrativa si risolve in un arco di tempo relativamente breve.