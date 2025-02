Juventusnews24.com - Nico Paz Juve, osservato speciale al Sinigaglia: ecco i numeri stagionali del gioiello del Como. Ultime

di RedazionentusNews24Paz, ideldelnel match di questa sera in programma alPazdel calciomercato. Ilargentino delha segnato nellequattro gare al “” in campionato; solo due centrocampisti sono andati in gol in più presenze casalinghe di fila in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Stefano Mauri (sei, tra aprile e dicembre 2014) ed Eugenio Corini (cinque, tra settembre e novembre 2006).Paz è, inoltre, il calciatore con più dribbling riusciti (45) in questo campionato. Tra i centrocampisti che hanno realizzato almeno tre reti e fornito almeno tre assist nei maggiori cinque campionati europei in corso, solo Antonio Nusa (3G+3A, classe 2005) e Eliesse Ben Seghir (5G+3A, classe 2005) sono più giovani diPaz (5G+3A – 8 settembre 2004).