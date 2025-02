Nfl Josh Allen vince il titolo di MVP per la prima volta in carriera

Leggi su Sportface.it

Il quarterback dei Buffalo Bills,, ha vinto il premio di MVP della stagione 2024 di Nfl. Battuta la concorrenza del pari ruolo dei Baltimore Ravens, Lamar Jackson, in una corsa aldavvero molto serrata. La cerimonia, che si è tenuta al Saenger Theatre di New Orleans presieduta anche da Snoop Dogg, infatti, ha visto prevalerecon 383 punti e 27 voti per il primo posto contro i 362 punti e 23 voti di Jackson. Un riconoscimento che arriva al termine di una stagione strepitosa, per, che ha chiuso la regular season passando 3.731 yard e realizzando 28 touchdown, diventando il primo quarterback a far registrare touchdown segnati su corsa e passati in partite consecutive.Per alcuni, questo successo è arrivato un po’ a sorpresa per, che inera arrivato al secondo posto per due volte.