NFL | Anteprima del Super Bowl LIX | Eagles vs Chiefs

2025-02-07 20:42:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Domenica, le Philadelphiaaffronteranno i capi di Kansas City nelLix al Caesarsdome di New Orleans, in Louisiana.Questo segna la seconda volta che ie lehanno affrontato nel. I due in precedenza si sono giocati a vicenda nella partita del campionato della NFL nel 2023. KC ha battuto Philly in quello 38-35 per assicurarsi il terzo trofeo Lombardi del franchise.Kansas City sta cercando di diventare la prima squadra in assoluto a vincere tres consecutivi. Ma dovranno prima sconfiggere gli, che hanno vinto 15 delle loro ultime 16 partite.Con l’immortalità e un punto negli annali della storia della NFL sulla linea, diamo un’occhiata ale prevediamo il vincitore.