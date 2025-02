Nerdpool.it - Netflix svela un’anteprima di Squid Game 3: quale sarà il destino di Gi-hun?

ha rilasciato una nuova immagine della terza stagione di, offrendo un primo sguardo sulla drammatica conclusione della serie. Nell’immagine, il protagonista Gi-(interpretato da Lee Jung-jae) appare ammanettato a un letto nel dormitorio della struttura di gioco, segno che la sua lotta contro l’organizzazione ha preso una piega inaspettata. Questo scatto non solo suggerisce un ribaltamento delle dinamiche di potere, ma lascia intendere che gli amministratori del gioco abbiano sviluppato una nuova strategia per gestire il loro avversario più pericoloso.Ildi Gi-dopo il fallimento della rivoltaL’immagine rivelata damostra le conseguenze immediate della rivoluzione fallita nella seconda stagione. Gi-aveva tentato di ribellarsi contro il sistema, ma il suo piano si è concluso in un bagno di sangue, con il Front Man (Lee Byung-) che ha brutalmente giustiziato il suo amico Jung-bae (Lee Seo-hwan).