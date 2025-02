Netanyahu | Stato palestinese? Sauditi lo facciano in Arabia Domani liberi altri tre ostaggi Hamas

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Ipossono creare unoinSaudita, hanno tanta terra lì da loro". E' affermato Benjaminin un'intervista a Channel 14, aggiungendo, in risposta a chi gli ricordava che Riad pone come condizione della normalizzazione dei rapporti con i Israele la creazione di uno, che non farà .