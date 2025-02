Metropolitanmagazine.it - Netanyahu sostiene il piano di Trump e ordina all’esercito di prepararsi alla partenza dei palestinesi da Gaza

Il primo ministro israeliano Benjaminha appoggiato la proposta del presidente degli Stati Uniti Donalddi “prendere il controllo” di, poichéisraeliano è statoto di preparare piani per far sì che un gran numero diabbandoni il territorio. Ildiha scatenato un’enorme reazione: i leader del Medio Oriente e non solo lo hanno respinto, ritenendolo inattuabile e illegale.Maha insistito sul fatto che il– che secondocomporterebbe l’invio dei residenti dinei paesi vicini e l’assunzione di “proprietà a lungo termine” dell’enclave – è un'”idea straria”.“L’idea stessa di permettere ai primi abitanti diche vogliono andarsene di andarsene, voglio dire, cosa c’è di sbagliato in questo?” ha detto a Fox News mercoledì, aggiungendo che coloro che lasciano la striscia “possono tornare”.