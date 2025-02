Quotidiano.net - Netanyahu ringrazia Trump per le sanzioni contro la Corte penale internazionale

Leggi su Quotidiano.net

Il primo ministro israeliano Benjaminhato oggi su X il presidente statunitense Donaldper la sua "coraggiosa" decisione di imporrealla(Cpi) e al suo personale. "Grazie, Presidente, per il suo coraggioso ordine esecutivo sulla Cpi. Difenderà l'America e Israele da un tribunale corrotto, antiamericano e antisemita, che non ha alcuna giurisdizione o base per impegnarsi in azioni legalidi noi", si legge nel post. "Laha condotto una campagna spietataIsraele come prova per un'azionel'America. L'ordine esecutivo del Presidenteprotegge la sovranità di entrambi i Paesi e i suoi coraggiosi soldati. Grazie, Presidente", ha aggiunto