Lettera43.it - Netanyahu: «I sauditi possono creare uno Stato palestinese in Arabia»

In un’intervista concessa a Channel 14, Benjaminha affermato che «l’Saudita ha abbastanza spazio per fornire unoai palestinesi», in quanto «c’è molta terra laggiù». Escludendo la possibilità di unocome condizione per la normalizzazione, Bibi ha poi aggiunto di non aver intenzione di stipulare «un accordo che possa mettere in pericolo» loebraico.ha risposto a Riad, che aveva respinto il piano di Trump su Gaza ‘Riviera del Medio Oriente’Donald Trump e Benjamin(Getty Images).Quella diè una risposta diretta all’Saudita, che a sua volta aveva replicato a Trump, il quale aveva suggerito di porre la Striscia di Gaza sotto l’egida Usa dopo aver trasferito con la forza la popolazionein Egitto, Giordania e altri Paesi Arabi, per un presunto processo di trasformazione dell’enclave costiera nella ‘Riviera del Medio Oriente’.