Nesti | Non apprezzo integralismo Inter può cambiare modulo ma ieri motivo diverso!

Carloha parlato della sconfitta dell’contro la Fiorentina per 3-0. Il giornalista si è pronunciato sulle motivazioni alla base del successo dei toscani, esprimendosi anche sulla mancanza di flessibilità in termini di assetto in campo.IL RAGIONAMENTO – Carlovenuto a Radio Sportiva sul tema della mancata predisposizione di un “piano B” da parte dell’sul piano dell’assetto di gioco: «Nonl’idea di un allenatore integralista, preferisco coloro che sannodurante una partita. Ciò testimonia avere la capacità di comprendere il modo in cui giocano gli avversari, saper rispettare il valore delle rivali. Con la rosa che ha l’, si potrebbe modificare la strategia, così da beneficiarne sul rettangolo di gioco. Il problema, però, non penso sia quello del».