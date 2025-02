Ilgiorno.it - “Nello sport e nella vita non c’è spazio per il bullismo”: Giada Canino e Andrea Panizza testimonial della campagna regionale

Milano, 7 febbraio 2025 – ", come, non c’èper il”. In occasionegiornata mondiale contro ile cyber, Regione Lombardia ha chiamato due campionissimi e ha affidato loro il compito di veicolare un messaggio bello e importante: credere in se stessi e non lasciarsi abbattere da chi cerca di buttare giù gli altri. Iscelto per il video trasmesso sui social istituzionali sono la campionessa paralimpica di danzaivae la medaglia d'argento di canottaggio alle ultime Olimpiadi di Parigi. Il video sta girando sulle pagine istituzionali di Regione Lombardia su Facebook, Instagram e TikTok e sugli account social di Lombardia Notizie. "Vogliamo ricordare e sottolineare - afferma il presidenteRegione Lombardia Attilio Fontana - che questa piaganostra società non va sottovalutata.