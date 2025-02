Quotidiano.net - Nell’azienda in Brianza. I dipendenti sconvolti: "Non abbiamo dormito"

BIASSONO (Monza e) Gli operai più anziani se lo ricordano in pantaloncini corti con il papà in reparto. E oggi non riescono a credere che Lorenzo Rovagnati non ci sia più. Ne parlano con deferenza, ma per loro era uno di famiglia. Per chi ha trascorso in azienda una vita, lo stabilimento di Biassono, dove tutto è cominciato, è un po’ casa. E ora, nella tragedia, "i parenti, l’impresa e noi" non si danno pace. "Ieri notte non, siamo senza parole, mancano pochi giorni alla nascita del bambino", raccontano Fabio Sala e Alessandro Mazzetti. È l’ora della pausa pranzo, addosso hanno la divisa con il nome della dinastia sul taschino. Qui anche i camion, come l’elicottero precipitato, sono firmati. Livrea rosso metallizzato e crema. La voce degli operai si incrina per il piccolo che non abbraccerà mai il papà e che sta per nascere, terzo figlio dell’amministratore delegato che l’aristocrazia della fabbrica conosceva da quando aveva imparato a camminare.