Lanotiziagiornale.it - Nella Striscia di Gaza si trattiene il fiato. Domani Hamas rilascerà altri ostaggi ma preoccupano i negoziati per la fase 2 che sono in stallo

ore di attesadidovesi terrà il quinto scambio die prigionieri trae Israele, nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco. La lista dei prigionieri israeliani ancora in mano al gruppo terroristico è stata consegnata ieri, dopo ore di lunga attesa che hanno fatto preoccupare tanti esperti, dal premier del Qatar Mohammed Al Thani al direttore del Mossad, David Barnea.Malgrado la tregua stia reggendo, seppur con grande fatica, il clima attorno aiche avrebbero dovuto riprendere il 3 febbraio ma che ancora noniniziati, si fa sempre più incerto. La secondadell’accordo per la tregua appare in pericoloso: mentre Netanyahu spinge per estendere la primae prolungare gli scambi, la prospettiva di un ritiro israeliano dal corridoio di Philadelphi, previsto al giorno 50 dell’intesa, incontra forti resistenze.