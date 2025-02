Bolognatoday.it - Nella provincia di Bologna un morto sul lavoro ogni due settimane

Un altro anno da maglia nera perper quanto riguarda le morti sul. Il capoluogo emiliano si conferma lapiù pericolosa per i lavoratori, con il numero più alto di infortuni mortali registrati: 24 vittime in dodici mesi, 21 se si considerano soltanto quelli avvenuti in.