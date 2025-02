Secoloditalia.it - Nel tempio di Pannella e Tortora, giuristi e politici in difesa dell’ex ministro Landolfi e della riforma Nordio

C’è un’Italia che processa e condanna preferendo affermare un dubbio piuttosto che accogliere una verità. Un’Italia dove la giustizia non premia chi – in nome dell’innocenza – rinuncia alla prescrizione, ma che vuole sanare le proprie contraddizioni cercando un colpevole a tutti i costi da offrire al pubblico, anche dopo sedici anni di processi infiniti. Un’Italia in cui chi fa politica nella terra sbagliata non può non essere, almeno un poco, colpevole di qualcosa. E quando la gogna finisce, resta solo un marchio indelebile, per chi non si arrende a una sentenza ingiusta e miope. C’è questa Italia in Anatomia di un’ingiustizia. Il processo a Mario(Guida Editori, pp. 220, 18 €), operazione a “carte aperte” raccontata nel libro di Luca Maurelli, presentato a Roma il 4 febbraio nella storica sede del Partito Radicale.