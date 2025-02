Bergamonews.it - Nel fine settimana torna il freddo: precipitazioni diffuse e neve a bassa quota

L’indebolimento dell’alta pressione permetterà all’aria fredda dall’est Europa di raggiungere anche la Francia e poi la nostra regione, determinando un peggioramento del tempo che proseguirà nel, confino a quote collinari in una prima fase.Le temperature subiranno da domani un calo nei valori massimi con il ritorno di un po’ dianche nelle ore diurne. Le previsioni a cura di Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo.Venerdì 7 febbraio 2025Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso o nuvoloso su tutta la regione con qualche nebbia sullapianura, con gelate. Nel pomeriggio nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione, ma senza. Nella sera generale peggioramento con nubi ovunque e deboli piogge sul Pavese, in estensione all’ovest della regione.