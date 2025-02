361magazine.com - Negrita, la data del nuovo album e le date del tour

Arriva l’atteso annuncio: ildei, “Canzoni Per Anni Spietati” (Usm/Universal) e sarà disponibile dal 28 marzo 2025 Dopo l’ottima accoglienza ricevuta dai primi due singoli, “Non Esistono Innocenti Amico Mio” e “Noi Siamo Gli Altri”, arriva l’atteso annuncio: ildei, “Canzoni Per Anni Spietati” (Usm/Universal), sarà disponibile dal 28 marzo 2025 e il pre-order è ufficialmente aperto al link https://.lnk.to/CPAS.Il disco rappresenta ilatteso capitolo artistico della band, un concept, un vero e proprio atto di libertà creativa e di pensiero che arriva a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio.A impreziosire l’annuncio, isvelano anche la copertina del, una scelta grafica che si distingue per la sua essenzialità e potenza comunicativa.