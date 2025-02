Laprimapagina.it - NCC di CNA Firenze solidali con la tassista aggredita: urgente un tavolo sulla sicurezza

Gli NCC di CNAesprimono piena solidarietà allavittima della recente aggressione, un episodio che evidenzia ancora una volta l’urgenza di affrontare le criticità legate allanel trasporto pubblico non di linea.“Prima di tutto, vogliamo manifestare la nostra vicinanza alla collega coinvolta. La violenza, in qualsiasi forma e soprattutto contro le donne, è inaccettabile e va condannata con fermezza” dichiara Marco Carraresi, presidente degli NCC di CNA, presente oggi alla manifestazione di protesta dei tassisti insieme alla coordinatrice CNA del settore, Cinzia Francini.CNA ribadisce la necessità di riaprire ilMobilità e sull’abusivismo, già attivo in passato con la partecipazione delle sigle del trasporto pubblico locale, del Comune e della Prefettura.