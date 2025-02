Oasport.it - NBA, i risultati della notte (7 febbraio): i Lakers battono Golden State. Jokic, ennesima tripla doppia

Un’altradi NBA si è disputata negli USA ed erano sei le partite in programma. Tra le sfide spiccava il derby californiano tra i Los Angelesdi James LeBron e iWarriors di Steph Curry, mentre interessanti anche le sfide tra Boston e Dallas, così come quella tra Denver e Orlando. Ecco come è andata.Sono i Los Angelesa vincere il derby californiano con iWarriors imponendosi 120-112. Match sempre in controllo di LeBron e compagni, che toccano anche il +26, permettono ai Warriors di rientrare in partita, ma non di chiudere il gap, che resta costantemente vicino allacifra. E nella sfida tra fenomeni è LeBron James a vincere con 42 punti e 17 rimbalzi, mentre Steph Curry si ferma a 37 punti. Perdono, invece, i Los Angeles Clipper che vengono superati dagli Indiana Pacers per 112-119.