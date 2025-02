Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | LeBron James non ha limiti: 42 punti a 40 anni. Prima di lui, solo Jordan

, 42a 40: nuovo record insieme a!Quando era al liceo, alla St. Vincent-St. Mary di Akron, si credeva fosse in grado di camminare sulle acque. E pensare, però, che le abilità realizzative non erano minimamente la caratteristica che ne faceva il più grande prospetto NBA dai tempi di Shaquille O’Neal. Uno che, fosse entrato nella lega anche a 15, sarebbe stata lascelta assoluta senza discussione. Rendetevi conto. Era il suo innato feeling per il basket a lasciare disorientati. Era il modo in cui si muoveva in campo, con la capacità di immaginare lo sviluppo del gioco con due azioni in anticipo rispetto agli altri comuni mortali. Era la sensibilità nel distribuire la palla, che non per forza deve essere un assist, spesso è un passaggio che rende i meccanismi di squadra più fluidi.