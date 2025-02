Lopinionista.it - Nayt in concerto: le date 2025

Al via dal 7 febbraio la vendita generale dei biglietti per il tour che lo porterà in undici città italiane, prima data a Nonantola il 23 marzoA seguito del grande successo del suo ultimo album e del tour nei club tutto sold-out in partenza a marzo,annuncia nuovi appuntamenti per il, che lo vedranno protagonista in tutta Italia con 11 concerti. Partirà da Pistoia l’8 luglio per poi concludere con il gran finale con duenei palazzetti italiani il 23 ottobre a Roma, Palazzo dello Sport e il 25 ottobre a Milano, Unipol Forum.Il 22 novembre 2024 è inoltre uscito il suo nuovo album “Lettera Q”, via Columbia Records/Sony Music Italy, che sarà protagonista del tour nel.I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 5 febbraio.