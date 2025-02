Lanazione.it - Navico, la proprietà conferma i licenziamenti

Solo porte chiuse in faccia. E’ finito così il tavolo di crisi regionale della, l’azienda di Montespertoli che ha avviato il licenziamento collettivo per 27 dipendenti. Chiusurata per lo stabilimento della multinazionale norvegese, leader nella tecnologia marina, destinato a trasferirsi in Messico. Brunsvvick Corporation, fondo d’investimento proprietario, ha ribadito che entro 60 giorni, se non sarà intercettato un acquirente (e non dello stesso settore), i lavoratori perderanno il posto. "L’azienda non ha recepito né le proposte per favorire un ricollocamento, né il riconoscimento di ammortizzatori sociali" aggiunge Valerio Fabiani, consigliere di Giani per lavoro e crisi aziendali. Ed è sulle barricate il sindaco di Montespertoli. "Renderemo al gruppo la vita difficile - chiosa Alessio Mugnaini (nella foto) - Con la limitazione della viabilità per il primo camion che già oggi dovrebbe arrivare per lo sgombero".