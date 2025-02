Ilgiorno.it - Nataly scomparsa a Milano, il compagno è indagato per omicidio e soppressione di cadavere

, 7 febbraio 2025 – Possibile svolta nelladiJhoanna Quintanilla: verso le 14 di oggi, ilPablo Gonzalez Rivas è entrato nell'ufficio della procuratrice aggiunta Letizia Mannella come persona indagata pervolontario aggravato edi. L'uomo, 48enne originario del Salvador, si è presentato insieme al suo avvocato e con il cappuccio della felpa alzato. DiJhoanna Quintanilla non si hanno più notizie dal 24 gennaio scorso. Muto il telefonino. Nessuna traccia di movimenti bancari. A denunciarne la sparizione è stato il fidanzato, il quale però si è presentato dai carabinieri soltanto il 31 gennaio, cioè una settimana dopo quello che lui ha definito “un allontanamento volontario”. La donna ha 40 anni e viene dal Salvador. Ha casa in zona Bicocca ae lavora come baby sitter.