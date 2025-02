Terzotemponapoli.com - Napoli-Udinese, parola a Pierpaolo Marino

L’ex dirigente -anche- diè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Mi sono sbilanciato a inizio stagione sulla possibilità che la squadra partenopea potesse stare in vetta ed ora sono felice che sia in quella posizione. L’addio di Kvara è stato compensato dall’esplosione di Neres. La fortuna grande delè stata proprio quella di avere Neres titolare quando Kvaratskhelia offriva un rendimento sotto zero e si è infortunato. Dal mercato mi aspettavo un sostituto di Neres, o uno alla Garnacho. Ovvero un investimento per il futuro, un calciatore con grande qualità pronto anche per l’immediato”. Il mercato invernale del“Del resto ilstesso ci aveva indotto a pensarla così, trattando grandi calciatori, Adeyemi e Comuzzo compresi.