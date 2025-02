Anteprima24.it - Napoli, sequestro beni per due milioni di euro alla General Service di Ponticelli

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura diNord ha emesso un decreto dipreventivo urgente nei confronti delladi, dal valore di oltre duedi. Ipotesi di reato, per adesso, truffa aggravata ai danni dello Stato, afferenti i c.d. Crediti del mezzogiorno, dell’anno 2020. La sede della società che si trova in Contrada Abbasso Miranda sempre aè stata oggetto di perquisizione da parte della polizia.L’amministratrice della società è difesa dall’avvocato Massimo Viscusi, che ora attende di poter accedere agli atti per procederedifesa in vista del Riesame.L'articoloper duedidiproviene da Anteprima24.it.