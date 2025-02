Anteprima24.it - Napoli, sequestrati 3000 giubbotti contraffatti

Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del reparto 'I.A.E.S' della Polizia Municipale dihanno effettuato un'operazione anticontraffazione nella zona orientale della città. In un capannone, in uso a un cittadino cinese, sono statiche riproducevano le caratteristiche di noti marchi. La merce, destinata successivamente ad essere messa sul mercato, è stata sequestrata e messa a disposizione dell'Autorità' Giudiziaria mentre il commerciante cinese è stato denunciato per contraffazione e danni all'industria nazionale.