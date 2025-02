Anteprima24.it - Napoli, protesta pacifista davanti al Consiglio Regionale

Tempo di lettura: 2 minutiDa oltre un decennio il Comitato Pace e Disarmo Campania organizza e mette in rete iniziative per diffondere una cultura nonviolenta e la pratica dell’educazione alla e per la pace. Viceversa, in questi anni, scolaresche di ogni ordine e grado sono state oggetto d’iniziative propagandistiche delle Forze Armate sia all’interno degli istituti, sia con discutibili visite ‘didattiche’’ a comandi militari, caserme ed aeroporti. Il C.P.D.C. denuncia questa crescente militarizzazione delle scuole, proponendo in alternativa incontri formativi su vari aspetti dell’educazione alla gestione nonviolenta dei conflitti. A tal fine, oltre in anno fa aveva interpellato il Direttore Generale dell’Ufficio Scolasticodella Campania del Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo che fosse diramata una circolare a tutti gli Istituti Scolastici per pubblicizzare la possibilità di farvi intervenire propri formatori per seminari di educazione alla pace, al disarmo ed alla nonviolenza.