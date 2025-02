Terzotemponapoli.com - Napoli, ora fai parlare il campo. Ma attento anche…

Leggi su Terzotemponapoli.com

, da domenica.Ti seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Tuttosport. “Ripartire dalla realtà: ildi gioco. È questo il messaggio che ha trasferito l’allenatore Antonio Conte alla squadra del, un imperativo categorico che esclude qualsiasi distrazione proveniente dalla finestra di mercato appena conclusa e che necessita di una reazione dopo il pareggio in extremis subito all’Olimpico contro la Roma”.Un tecnico, a, che ora dovrà essere più motivatore del solito.Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “Per restare aggrappati lassù c’è bisogno dell’aiuto di tutti e la chiusura del mercato ha avuto almeno un effetto collaterale positivo: ricompattando il gruppo. Gli scontenti sanno infatti che rimarranno aalmeno fino al termine della stagione e d’ora in poi avranno dunque solamente una scelta: darsi da fare per scalare le gerarchie e ritagliarsi un posto al sole, nelle 15 finali che aspettano gli azzurri.