Napoli Manna l’addio di Kvara i portieri | parla Di Fusco

Lo ‘storico’ numero 12 del, Raffaele Diè intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Come ha visto la conferenza stampa in cui il, attraverso il direttore sportivo, ha spiegato quanto accaduto nel mercato?“Nessun allenatore è contento quando gli viene tolto un pilastro della squadra senza un adeguato sostituto. Si sono fatti tanti nomi, ma qualcosa è stato gestito male. Se perdi un giocatore importante e non riesci a rimpiazzarlo adeguatamente, è chiaro che ci sia malcontento. Conte probabilmente è arrabbiato, e posso capirlo. Tuttavia, non mi è piaciuta completamente la conferenza di: ha mostrato rispetto verso i tifosi, spiegando le dinamiche di mercato, ma alla fine il discorso sembra sempre lo stesso.