Puntomagazine.it - Napoli ‘Luxury Destination’: oggi investono grandi aziende alberghiere

Leggi su Puntomagazine.it

De Negri (Progecta): “Città attrae gruppi 5 stelle, opportunità da cogliere”– Da Marriott a Hilton, passando per Rocco Forte e Radisson: le piùdel mondo scelgono di investire nella città di. Nei prossimi mesi, infatti, tra acquisizioni di hotel iconici e nuove e attesissime aperture, il lusso a 5 Stelle diventerà un marchio distintivo della destinazione.Se il nuovo albergo della multinazionale statunitense Marriott sorgerà nel palazzo di via Verdi che un tempo ospitava la sede della Banca di Roma, l’ultra lusso della inglese Rocco Forte sbarcherà alla Riviera di Chiaia, nel Palazzo Caravita di Sirignano. Se diventano strutture a marchio Hilton il Britannique di corso Vittorio Emanuele, Palazzo Caracciolo in via Carbonara e l’Oriente di via Armando Diaz, il gruppo Radisson si appresterebbe a inaugurare il nuovo hotel ospitato nella sede storica del quotidiano Il Mattino in via Chiatamone.