Napolipiu.com - Napoli, la rivoluzione di Neres: da alternativa a leader dell’attacco

, ladi: da">Un paio di mesi che sembrano durati un’eternità per tutto quello che è successo. Dal 14 dicembre, giorno della sfida d’andata con l’Udinese, ilè cambiato radicalmente: Kvaratskhelia ha lasciato il club per trasferirsi al PSG, mentre Davidsi è preso la scena, diventando una certezza per Antonio Conte. Il brasiliano, inizialmentedi lusso, si è imposto come titolare inamovibile e domenica sera ritroverà proprio l’Udinese al Maradona, nel match che segna un simbolico punto di svolta., l’uomo della svoltaCome riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la crescita diè stata esponenziale. Se all’andata contro l’Udinese il brasiliano partiva ancora come riserva, quella notte si è rivelata la sua consacrazione.