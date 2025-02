Ilnapolista.it - Napoli, la probabile formazione contro l’Udinese: Juan Jesus ancora titolare

ha preso il posto di Alessandro Buongiorno dopo che quest’ultimo ha subito una frattura di due vertebre lombari durante un allenamento di metà dicembre.la Roma è tornato tra i convocati, ma in panchina senza subentrare;, infatti, è stato schierato accanto ad Amir Rrahmani, con prestazioni al di sopra delle aspettative. Il tecnico Antonio Conte ha ritrovato uno di quei calciatori che si erano persi neldella scorsa stagione.-Udinese,dovrebbe essereDomenica sera ilaffronteràalle 20:45 e, anche per questo match di campionato, il brasiliano è in vantaggio sull’ex Torino.Per Sky Sport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, gli undici titolari scelti da Antonio Conte dovrebbero essere i seguenti:Meret; Di Lorenzo, Rrahmani,, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.