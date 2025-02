Terzotemponapoli.com - Napoli: il mercato, Manna e verso l’Udinese. Parola a Scarlato

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex calciatore delGennaroè intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Ci si aspettava qualcosa di di, ma la stagione è ancora lunga. Intanto, la Fiorentina ha battuto l’Inter. Secondo lei, questo risultato può incidere mentalmente sul, dopo il pareggio arrivato al 92° minuto?“Penso di sì, ma in maniera positiva. L’Inter, nelle ultime due partite – il derby e la sfida con la Fiorentina – ha faticato tantissimo. Il derby l’ha pareggiato allo scadere, mentre ieri ha subito tre gol da una Fiorentina costretta a giocare con una rosa ridotta. Le cessioni hanno limitato le scelte di Conte, e questo può essere un segnale importante per il. Sul, sicuramente si poteva fare qualcosa in più, ma la rosa delresta molto competitiva.